Uno studio recente suggerisce che una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali potrebbe aiutare a ridurre il rischio di sviluppare il Parkinson. Al contrario, alimenti ad alto contenuto di grassi saturi e zuccheri raffinati sono stati associati a un aumento del rischio. Non ci sono ancora prove definitive, ma le raccomandazioni alimentari si stanno orientando verso scelte più salutari per la prevenzione.

È una delle ipotesi più affascinanti della neurologia degli ultimi anni che sta cambiando profondamente il modo in cui pensiamo alla prevenzione del Parkinson. Perché se la malattia impiega anche venti o trent'anni per svilupparsi e se una parte del processo ha origine nell'apparato digerente, allora ciò che mangiamo, il microbiota che ospitiamo e la salute del nostro intestino potrebbero avere un ruolo molto più importante di quanto immaginato finora. Naturalmente, è bene chiarirlo subito: non esiste una dieta in grado di prevenire con certezza il Parkinson, né tantomeno alimenti «miracolosi» capaci di impedirne l'insorgenza. Ma negli ultimi anni gli studi osservazionali hanno iniziato a individuare alcune associazioni interessanti tra determinati modelli alimentari e un rischio maggiore o minore di sviluppare la malattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Malattia di Parkinson, che cosa mangiare (e cosa evitare) per abbassare il rischio di contrarre la malattia

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Swallowing Problems in Parkinsons: Early Warning Signs, Risks, and Strategies for Safety

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