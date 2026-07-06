Il presidente del comitato olimpico italiano ha annunciato che entro questa settimana sarà nominato il direttore tecnico della Nazionale, dopodiché si deciderà insieme il nuovo allenatore. Ha anche detto che Maldini è tra i candidati con il profilo adatto per il ruolo di direttore tecnico, ma ha specificato che tutte le figure di responsabilità hanno anche piani alternativi, come opzioni B e C.

"Maldini rientra tra coloro che hanno il curriculum vitae per essere il profilo ideale nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ma tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità hanno spesso un piano B e anche uno C. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare le somme". Sono le parole di Giovanni Malagò, presidente della Figc, a Rai Radio1 in merito alla scelta del direttore tecnico e del ct della Nazionale. "Per il ct continuo a sostenere di non aver parlato con nessuno perché sarebbe in contraddizione con ciò che mi sono riproposto, ossia decidere insieme al dt chi sarà l'allenatore. Lancetta più spostata verso Conte... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Italia, Malagò: "Dt entro questa settimana, poi decideremo insieme il ct"

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