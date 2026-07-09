Durante la semifinale di un torneo notturno in un campo di Mairano, una rissa ha coinvolto spettatori e giocatori. Dopo alcune parole e uno spintone, sono scattati falli e contatti tra i giocatori. Successivamente, un padre di uno dei partecipanti è entrato in campo, seguito da altri spettatori, che hanno iniziato a scambiarsi schiaffi davanti ai bambini presenti. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla competizione.

Una (mala) parola tira l’altra. A uno spintone segue un fallo aggressivo. E le squadre si ritrovano «faccia a faccia». Qualche contatto tra i giocatori, poi l’intervento del padre di uno di loro — tutti tra i 20 e i 30 anni — che entra in campo e viene imitato subito dopo da altri spettatori presenti a bordo campo. Il gioco finisce e inizia la rissa: prima le spinte, poi gli schiaffi. È accaduto martedì sera durante la semifinale di un torneo notturno di calcio all’oratorio di Mairano, il Memorial Emanuele Agliardi, intitolato al giovane morto in un incidente stradale nel 2010. Un contesto che rende ancora più stonata la scena, avvenuta sotto gli occhi spaventati dei bambini che in quel momento stavano giocando negli spazi dell’oratorio con i loro genitori. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Mairano, rissa alla semifinale di un torneo notturno: spettatori entrano in campo, volano schiaffi davanti ai bambini, eliminate entrambe le squadre

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