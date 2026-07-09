Mai fidarsi di mio marito su Rai 2 il thriller tratto da una storia vera
Può quel che sembra amore vero trasformarsi nel peggiore degli incubi? Mai fidarsi di mio marito (titolo originale A Husband to Die For: The Lisa Aguilar Story) è il film del 2025 diretto da Colleen Rush, in onda oggi, giovedì 9 luglio, in prima serata su Rai 2. Il film, della durata di 88 minuti, si basa su vicende realmente accadute. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2. Leggi anche: Le serie tv da vedere a luglio 2026: da Elle a The Hawk e Super Market Lisa Aguilar è al settimo cielo. È incinta dell'uomo che ama e aspetta con entusiasmo la nascita del loro bambino. Una serenità che tuttavia viene ben presto spazzata via dopo che lei viene aggredita brutalmente nella propria abitazione da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Giovedì 9 luglio 2026, i film in chiaro in prima serata: alle 21,20 su Rai Due Mai fidarsi di mio marito (2025) alle 21,30 su Rete 4 Innamorato pazzo (1981) alle 21,10 su Canale 20 Matrix Revolutions (2003) alle 21,15 su Iris (c. 22) Forrest Gump (1994) all facebook
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