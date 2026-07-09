Può quel che sembra amore vero trasformarsi nel peggiore degli incubi? Mai fidarsi di mio marito (titolo originale A Husband to Die For: The Lisa Aguilar Story) è il film del 2025 diretto da Colleen Rush, in onda oggi, giovedì 9 luglio, in prima serata su Rai 2. Il film, della durata di 88 minuti, si basa su vicende realmente accadute. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2. Leggi anche: Le serie tv da vedere a luglio 2026: da Elle a The Hawk e Super Market Lisa Aguilar è al settimo cielo. È incinta dell'uomo che ama e aspetta con entusiasmo la nascita del loro bambino. Una serenità che tuttavia viene ben presto spazzata via dopo che lei viene aggredita brutalmente nella propria abitazione da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mai fidarsi di mio marito, su Rai 2 il thriller tratto da una storia vera

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