Mai fidarsi di mio marito su Rai 2 il thriller tratto da una storia vera

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Può quel che sembra amore vero trasformarsi nel peggiore degli incubi? Mai fidarsi di mio marito (titolo originale A Husband to Die For: The Lisa Aguilar Story) è il film del 2025 diretto da Colleen Rush, in onda oggi, giovedì 9 luglio, in prima serata su Rai 2. Il film, della durata di 88 minuti, si basa su vicende realmente accadute. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2. Leggi anche: Le serie tv da vedere a luglio 2026: da Elle a The Hawk e Super Market Lisa Aguilar è al settimo cielo. È incinta dell'uomo che ama e aspetta con entusiasmo la nascita del loro bambino. Una serenità che tuttavia viene ben presto spazzata via dopo che lei viene aggredita brutalmente nella propria abitazione da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mai fidarsi di mio marito su rai 2 il thriller tratto da una storia vera
© Gazzetta.it - Mai fidarsi di mio marito, su Rai 2 il thriller tratto da una storia vera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I PECCATI DI MIO MARITO (2025) | Promo tv del film giallo con Alaina Huffman

Video I PECCATI DI MIO MARITO (2025) | Promo tv del film giallo con Alaina Huffman

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Girl in the Attic, su Rai 2 il thriller ispirato a una storia vera

Leggi anche: I peccati di mio marito stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller

Temi più discussi: Mai fidarsi di mio marito; Mai fidarsi di mio marito; Mai fidarsi di mio marito, il film stasera in tv: trama, storia vera e cast; Adriano Celentano costretto ad arrendersi: non può resistere.

rai mai fidarsi di mioMai fidarsi di mio marito: trama, cast e cosa sapere sul thriller in onda su Rai 2Mai fidarsi di mio marito: trama, cast e dove vedere il thriller tratto da una storia vera. tutto sul film stasera in tv ... dituttounpop.it

rai mai fidarsi di mioFilm › Mai fidarsi di mio maritoScheda film Mai fidarsi di mio marito (2025): leggi recensione, trama, cast, guarda il trailer e scopri il rating del film diretto da Colleen Rush. superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web