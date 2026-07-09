Un uomo di 75 anni, noto nel settore politico e imprenditoriale della Sardegna, è deceduto per un infarto durante un soggiorno fuori dall’isola. La notizia ha suscitato molta commozione tra i residenti e le istituzioni regionali.

È morto a 75 anni il volto noto nel mondo politico e imprenditoriale della Sardegna. Il decesso è avvenuto nelle prime ore del mattino durante un soggiorno fuori dall’isola, lasciando un forte impatto nella comunità di origine e negli ambienti istituzionali regionali. Malore fatale durante un viaggio a Barcellona. La tragedia si è verificata a Barcellona, dove l’imprenditore è stato colpito da un infarto risultato fatale. La notizia si è diffusa rapidamente, generando messaggi di cordoglio in ambito politico e civico. Il 75enne era padre di Daniela Falconi, sindaca del Comune di Fonni, che in queste ore affronta il lutto insieme ai familiari e alla comunità locale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto nella politica italiana: stroncato da un infarto

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