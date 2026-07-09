Lutto di Firenze Post | è morto Massimo Bennucci fratello del direttore

Un uomo di 72 anni è deceduto all’ospedale di Borgo San Lorenzo nel Mugello. Era affetto da due tumori e aveva combattuto la malattia per diverso tempo. È il fratello del direttore di Firenze Post. La notizia è stata comunicata dal giornale, senza ulteriori dettagli su cause o circostanze.

FIRENZE – Un grave lutto ha colpito il nostro direttore, Sandro Bennucci: è morto, all’ospedale di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, Massimo, il fratello, aveva 72 anni e da tempo combatteva contro due tumori. Era stato un artigianato e, da ragazzo, aveva giocato a pallone nella Rondinella Marzocco. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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