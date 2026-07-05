Alessandro Sallusti è morto gravissimo lutto poco fa ma il direttore è vivo | il post FAKE virale per fare click

"'È morto'. Alessandro Sallusti, gravissimo lutto poco fa", si legge sul profilo Facebook "Canzoni dimenticate.Ricordi senza tempo", tuttavia il titolo trae in inganno e suona come uno scherzo di cattivo gusto fatto nel giorno della morte del fratello Maurizio Sallusti e poco dopo il ritorno del dir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Alla vigilia delle elezioni, la volontà di proporre una legge elettorale che favorisca chi governa è un vizio di cui anche la sinistra si è resa protagonista più volte Alessandro Sallusti a #4disera News x.com

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