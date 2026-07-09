Un urbanista tedesco propone di aumentare la presenza di aree verdi nelle città e di offrire servizi gratuiti come misure di adattamento al cambiamento climatico. La proposta si inserisce in un progetto più ampio che include anche nuove pubblicazioni di fumetti, tra cui Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago, con il primo numero disponibile in edicola dal 29 luglio. La strategia mira a migliorare la qualità urbana e rispondere alle sfide ambientali.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Andres Kipar è un architetto, urbanista e paesaggista tedesco di fama internazionale. Insegna al Politecnico di Milano ed è amministratore delegato e cofondatore di Land, uno studio internazionale di architettura del paesaggio. Dice che «il cambiamento climatico è una realtà a cui dobbiamo abituarci». A suo parere, l’adattamento passa attraverso una combinazione di natura e infrastrutture che consentono di abbassare le temperature nelle nostre città. Spiega che lo strumento per farlo ora esiste: sono le linee guida per i piani urbani della natura, presentate il 2 luglio al Senato. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - L’urbanista tedesco Kipar, l’adattamento possibile al clima: «più natura in città e servizi gratuiti»

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