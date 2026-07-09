N iente polemiche, solo letteratura. È stato Michele Mari a vincere il Premio Strega 2026 con il romanzo I convitati di pietra. Il libro, come è noto, racconta una scommessa sinistra tra trenta ex compagni di scuola sullo sfondo di una Milano che ogni anno vede a cena gli ex IIIA del liceo classico Giovanni Berchet. Leggi anche › Premio Strega 2026, Michele Mari vince e parte per lo Strega Tour. Dove incontrarlo › Premio Strega 2026, vince Michele Mari con “I convitati di pietra”, e le polemiche sono alle spalle Michele Mari, lo Strega e i suoi libri da leggere. Miche Mari, nato a Milano nel 1955, è conosciuto per la sua scrittura colta, densa e complessa, che spazia tra generi e stili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ultimo romanzo del 2026 è !Le maestose rovine di Sferopoli"

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Heart of Darkness by Joseph Conrad | Full Unabridged Audiobook | Chapters 1-3 | Classic Literature

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