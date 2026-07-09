I funerali dell’ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei si sono conclusi giovedì sera a Mashhad. Le cerimonie sono durate diversi giorni e si sono svolte nella città iraniana, dopo la sua morte avvenuta il 28 febbraio. Khamenei è stato ucciso in un attacco israeliano avvenuto il primo giorno di guerra. La cerimonia ha coinvolto numerosi partecipanti e si è conclusa con una cerimonia funebre finale a Mashhad.

Si concludono giovedì sera a Mashhad, in Iran, le cerimonie per i funerali dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio, primo giorno di guerra, in un attacco israeliano. Mashhad è la città dove Khamenei è nato, e sarà sepolto nel Santuario dell’Imam Reza, un complesso di edifici religiosi che è il luogo di culto più venerato dell’islam sciita. Le cerimonie durano da sei giorni, e hanno coinvolto in Iran la capitale Teheran e Qom, un altro importante centro religioso, e in Iraq Najaf e Karbala. Durante tutte le tappe milioni di persone hanno presenziato a processioni e preghiere, e le celebrazioni sono state usate dal regime iraniano per fini propagandistici e per mostrare unità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ultima tappa dei lunghissimi funerali di Ali Khamenei

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