Romelu Lukaku sta giocando un buon Mondiale, ma questo non basta per rimanere nella squadra attuale. Il centravanti belga, che ha saltato quasi tutta la stagione a causa di un infortunio subito in ritiro lo scorso agosto, ha disputato poche partite e segnato un solo gol. Nel frattempo, in Turchia, si parla di un possibile trasferimento, con interesse da parte di un club locale.

Romelu Lukaku sta disputando un Mondiale quasi da protagonista assoluto. Il centravanti belga ha praticamente saltato quasi tutta la stagione a causa di un infortunio patito in ritiro lo scorso agosto ed ha chiuso l’annata con cinque scampoli di gara ed un gol a Verona. Gli screzi con Antonio Conte e con il club per la volontà di curarsi in patria hanno però sortito gli effetti sperati. Lukaku è stato convocato da Rudi Garcia e sta pure dimostrando di poter essere ancora decisivo. E così, con il futuro a Napoli in bilico sebbene Allegri voglia studiare una possibile coesistenza con Hojlund, altri club l’hanno messo nel mirino. Big Rom nella prossima stagione potrebbe giocare in Turchia, al Besiktas, alle dipendenze di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, il buon Mondiale non basta per restare: Italiano lo vuole in Turchia (Fanatik)

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Giovanni #Manna su #Lukaku e #Lucca: Lukaku ci aspettiamo che faccia un buon Mondiale. Lorenzo Lucca è un calciatore da cui mi aspetto molto, perché abbiamo investito una cifra importante. Vedremo quello che succederà. Ha delle richieste e sa lui ch x.com

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