Lucida agonia per un errore medico | Sapeva che sarebbe morto L?Usl risarcisce la figlia

Un uomo è rimasto in coma per 151 giorni dopo un intervento chirurgico. Dopo complicanze, ha vissuto una lunga agonia consapevole, fino alla morte. La figlia ha ricevuto un risarcimento dall’Usl per un errore medico. La famiglia ha riferito che l’uomo sapeva di stare morendo durante tutto il periodo.

CONEGLIANO «Lucida agonia». Si rendeva conto di quello che gli stava accadendo. Per 151 giorni, dopo l’intervento e le complicanze che lo avevano travolto, ha vissuto nella consapevolezza del progressivo aggravarsi delle proprie condizioni, fino alla morte. È uno dei passaggi più dolorosi della sentenza con cui il Tribunale di Treviso ha condannato l’Uls 2 a risarcire la figlia di un uomo di 71 anni, deceduto nel 2014 dopo un cateterismo eseguito all’ospedale di Conegliano. Il giudice Susanna Menegazzi ha riconosciuto una responsabilità professionale della struttura sanitaria e ha liquidato alla ricorrente 142.586 euro, oltre interessi e spese. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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