Nel campionato di Eccellenza, Camaiore e Real Forte Querceta sono coinvolte in una partita importante. Camaiore, retrocessa dalla Serie D, ha concluso l’accordo con Mapelli. Il Real Forte Querceta, precedentemente guidato da Meucci, Amico e Buffa, ora è sotto la guida di Pisciotta. La partita tra le due squadre si è svolta senza ulteriori dettagli disponibili.

In Eccellenza scatenate Camaiore (retrocesso dalla D) e Real Forte Querceta. I bluamaranto affidati a Pisciotta dopo Meucci-Amico-Buffa hanno ora ingaggiato l’esterno destro Matteo Mapelli (’97 dalla Massese) e per la difesa puntano sul 41enne argentino Espeche (ex Lucchese, Pontedera e “vecchio“ Forte reduce dall’anno da protagonista in Prima categoria all’Atletico Lucca) e sul ritorno di Andrea Ricci (’99 ex capitano del Real FQ). Per il centrocampo camaiorese piace Bertipagani, 2003 altro ex Massese. I riconfermati sono solo 4 e tutti giovani: il portiere 2007 Pierallini, il difensore 2005 Belli, il centrocampista 2006 Lorenzo Bartelloni e l’esterno 2007 Andrea Ferracuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucaccini è del Real FQ. Camaiore: fatta per Mapelli

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