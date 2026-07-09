Lotta alla dispersione | essere presenti a scuola non coincide necessariamente con la frequenza

Secondo un rapporto recente, la presenza a scuola non garantisce sempre la frequenza effettiva degli studenti. Molti studenti sono iscritti, ma non frequentano regolarmente le lezioni, facendo sì che la semplice presenza non rifletta il coinvolgimento reale. Questa discrepanza evidenzia un problema nascosto che non si manifesta con proteste o rifiuti espliciti, ma che rappresenta comunque una forma di dispersione scolastica.

C’è una paura della scuola che non fa rumore. Non si manifesta sempre con la protesta, con l’opposizione esplicita, con il rifiuto dichiarato. A volte prende la forma di un’assenza, di un ingresso sempre più tardivo, di un mal di pancia ricorrente, di una giustificazione che si ripete, di uno sguardo che resta basso anche quando il corpo è presente in aula. È una paura sottile, spesso invisibile agli adulti, perché non coincide necessariamente con il fallimento scolastico immediato. Può abitare anche studenti capaci, educati, apparentemente tranquilli, che però vivono la scuola come un luogo da attraversare in apnea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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