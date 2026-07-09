A Loreto è nata una nuova società di pallavolo dedicata alle donne, affiancando la già esistente squadra maschile. La nuova associazione si chiamerà Nova Volley Project 2.0 e si occuperà esclusivamente del settore femminile. La creazione di questa società si inserisce in un contesto di rapido sviluppo del volley nella zona, con il coinvolgimento di più squadre e categorie.

La pallavolo a Loreto raddoppia. Nova Volley nel maschile e Nova Volley Project 2.0 che si occuperà del settore femminile. La crescita esponenziale di iscrizioni e di peso anche nel settore femminile con la recente promozione in C ha convinto i soci della Nova Volley Loreto 2014 a compiere un ulteriore passo avanti creando un nuovo soggetto giuridico, la Nova Volley Project 2.0. Con tanto di presentazione nei giorni scorsi al Palaserenelli con la partecipazione di tutti i soci, del sindaco di Loreto Moreno Pieroni e dell’assessore allo Sport Christian Anticaglia. Il consiglio direttivo della nuova società vedrà presidente Stefania Busilacchi, vicepresidente Susy Sampaolesi, consigliere Enzo Bratti e segretaria Sabrina Bruglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, il volley raddoppia. Nasce la società femminile

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