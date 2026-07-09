lorenzo richelmy

Un attore ha dichiarato di aver seguito le orme dei genitori, entrambi impegnati nel teatro. Ha affermato di aver vissuto l’ambiente fin da bambino, avendo respirato l’atmosfera teatrale fin dalla giovane età. La sua scelta professionale si è sviluppata in continuità con il percorso familiare.

Anche lei porta avanti la professione dei suoi genitori. «In qualche modo, sì. Mio padre e mia madre sono entrambi attori di teatro, quindi ho respirato quell’aria fin da piccolo. Mamma aveva cominciato a fare l’attrice sulla scia di papà ma, in realtà, a darle da vivere è stato più che altro il suo lavoro da insegnante: professoressa di inglese alle superiori». Ecco spiegato come ha fatto a recitare in inglese da protagonista nella serie Marco Polo, un progetto internazionale che, dopo il debutto ne I liceali da giovanissimo, ha allargato la sua popolarità anche all’estero. «Be’, non è proprio così. Ho dovuto faticare parecchio, più di quanto pensassi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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