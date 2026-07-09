Un giocatore di Capo Verde ha dichiarato che un suo compagno gli ha detto che voterà per il suo gol. A 23 anni, Lopes Cabral ha realizzato uno dei gol più belli del Mondiale 2026, durante la partita contro l’Argentina. La nazionale africana ha perso la sfida ai supplementari, nonostante la buona prestazione complessiva.

Le parole di Lopes Cabral, giocatore dei Capo Verde e autore di uno dei gol più belli del Mondiale. A 23 anni Sidny Lopes Cabral ha segnato uno dei gol più belli del Mondiale 2026 con Capo Verde, nell’incredibile sfida che ha visto la nazionale africana perdere solo ai supplementari con i campioni del mondo dell’Argentina. Il Corriere dello Sport lo ha intervistato. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo IL GOL DEL MONDIALE « Marcelo mi ha detto che voterà per il mio gol, non ci potevo credere. Lui è il mio idolo da sempre ». SI ASPETTAVA UN EXPLOIT COSI’ « Conosco le mie qualità ma non me lo aspettavo per niente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lopes Cabral: «Marcelo mi ha detto che voterà per il mio gol. Capo Verde ha dimostrato la forza delle piccole»

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