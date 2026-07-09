L’ong italiana a Kiev Insegniamo ai bimbi a riconoscere le mine

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pochi giorni dopo un nuovo attacco, le sirene continuano a suonare e le persone a rifugiarsi nei bunker a Kyiv. La guerra prosegue con bombardamenti che colpiscono ancora edifici e zone civili. Nel frattempo, un’organizzazione non governativa italiana in città si dedica all’educazione dei bambini sul riconoscimento delle mine, attività che si svolge in un contesto di continui scontri e rischi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 9 luglio 2026 –  Sono passati pochi giorni dall’ennesimo attacco che ha colpito Kyiv. Nel frattempo, la guerra è andata avanti. Le sirene hanno continuato a suonare, le persone hanno continuato a rifugiarsi nei bunker, altri edifici sono stati colpiti. E noi, come spesso accade, abbiamo già rivolto lo sguardo altrove. È questo uno degli effetti più insidiosi delle guerre che si protraggono nel tempo: non solo la distruzione che provocano, ma la nostra capacità di abituarci. I numeri si susseguono, gli attacchi si rincorrono, l’indignazione lascia spazio all’assuefazione. Io non sono a Kyiv. Ma parlo con le colleghe e i colleghi di WeWorld che lì lavorano e con Piero Meda, che coordina i nostri interventi in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217ong italiana a kiev insegniamo ai bimbi a riconoscere le mine
© Quotidiano.net - L’ong italiana a Kiev. “Insegniamo ai bimbi a riconoscere le mine”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Harry in visita a Bucha con una ong anti-mineIl principe Harry ha fatto visita a Bucha, in Ucraina, accompagnato da Halo Trust, un'organizzazione umanitaria che si occupa di rimuovere le mine.

Sorteggio Wimbledon 2026: le tre mine vaganti da evitare per Sinner tra le non teste di serie ai primi 2 turniNel sorteggio di Wimbledon 2026, Sinner rischia di incontrare avversari non teste di serie nei primi due turni.

Temi più discussi: L’ong italiana a Kiev. Insegniamo ai bimbi a riconoscere le mine; Uccisa a Kiev la donna sospettata dell'attentato di Monaco; Non mi pento di niente. Meno Trump, più Europa: Meloni tenta il rilancio; Meloni: Trump? Non cambio idea, abbiamo affinità. Le armi contro l’Iran non danno risultati, avanti con gli aiuti a Kiev.

kiev l ong italiana aL’ong italiana a Kiev. Insegniamo ai bimbi a riconoscere le mineRoma, 9 luglio 2026 – Sono passati pochi giorni dall’ennesimo attacco che ha colpito Kyiv. Nel frattempo, la guerra è andata avanti. Le sirene hanno continuato a suonare, le persone hanno continuato a ... quotidiano.net

kiev l ong italiana aKiev, l'ambasciatore Formosa riunisce la business community italianaFare rete tra le imprese italiane già radicate in Ucraina e quelle si affacciano al mercato, creando un canale stabile di confronto, scambio di informazioni e condivisione delle esperienze maturate su ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web