Pochi giorni dopo un nuovo attacco, le sirene continuano a suonare e le persone a rifugiarsi nei bunker a Kyiv. La guerra prosegue con bombardamenti che colpiscono ancora edifici e zone civili. Nel frattempo, un’organizzazione non governativa italiana in città si dedica all’educazione dei bambini sul riconoscimento delle mine, attività che si svolge in un contesto di continui scontri e rischi.

Roma, 9 luglio 2026 – Sono passati pochi giorni dall’ennesimo attacco che ha colpito Kyiv. Nel frattempo, la guerra è andata avanti. Le sirene hanno continuato a suonare, le persone hanno continuato a rifugiarsi nei bunker, altri edifici sono stati colpiti. E noi, come spesso accade, abbiamo già rivolto lo sguardo altrove. È questo uno degli effetti più insidiosi delle guerre che si protraggono nel tempo: non solo la distruzione che provocano, ma la nostra capacità di abituarci. I numeri si susseguono, gli attacchi si rincorrono, l’indignazione lascia spazio all’assuefazione. Io non sono a Kyiv. Ma parlo con le colleghe e i colleghi di WeWorld che lì lavorano e con Piero Meda, che coordina i nostri interventi in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ong italiana a Kiev. “Insegniamo ai bimbi a riconoscere le mine”

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