Durante l'Haute Couture Week a Parigi, è stata presentata la premiere del film di Nolan, “L’Odissea”, presso il cinema Le Grand Rex. La serata ha visto la partecipazione di un cast internazionale composto da attori di grande fama. La proiezione ha attirato l’attenzione nel cuore della settimana di alta moda, con numerosi ospiti presenti all’evento.

Nel bel mezzo della settimana parigina di alta moda, la premiere de L'Odissea ha incantato la capitale francese e il "cast più stellare del 2026" era tutto presente a Le Grand Rex Un cast eccezionale, con volti tra i più famosi del cinema internazionale.Anne Hathaway, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, John Leguizamosono tutti lì, sul tappeto rosso del Le Grand Rex, il cinema più grande di Parigi, per lapremiere de L’Odissea. Il film diEmma Thomas e Christopher Nolan, marito e moglie nella vita, è stato in grado di bloccare la capitale francese per una serata, proprio nel bel mezzo della settimana dedicata all’alta moda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Odissea, il film di Nolan ferma Parigi per una sera nel mezzo dell’Haute Couture Week

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LOdissea di Nolan non mi Convince PER NIENTE

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