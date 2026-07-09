Un'auto è finita nel fossato della Muzza a Lodi Vecchio alle 15 di oggi, causando la morte del conducente. Le operazioni di soccorso sono durate a lungo, ma non sono riuscite a salvare la persona. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Lodi Vecchio (Lodi), 9 luglio 2026 – Finisce con l'auto nel fossato pieno d'acqua a Lodi Vecchio. Sono durate a lungo, purtroppo senza speranza per il conducente, le operazioni di soccorso di una persona che, per cause da accertare, alle 15.20 di giovedì 9 luglio 2026 ha avuto un rovinoso incidente stradale. La sua vettura è finita nel canale Muzza a Lodi Vecchio, a lato della provinciale 115. L'allarme è stato dato da alcuni pensionati, seduti sulle panchine, per cercare refrigerio tra le piante. I mezzi di soccorso si sono quindi precipitati subito sul posto. Vettura trascinata dalla corrente. Si tratta dell'automedica, di un'ambulanza della Croce casalese e del 115, oltre alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi Vecchio, automobile finisce nella Muzza: morto il conducente

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