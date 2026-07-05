Auto finisce nel canale Poazzo nella notte | morto il giovane conducente L' ipotesi del colpo di sonno prima dell' incidente

Notizia in breve

Alle 3 di questa notte, un’auto si è cappottata e finita nel canale Poazzo in via Guglielmo Oberdan a Canaro. Il conducente, un giovane, è stato trovato senza vita. Le forze dell’ordine ipotizzano che possa aver avuto un colpo di sonno prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vettura è rimasta immersa in acqua.