Auto finisce nel canale Poazzo nella notte | morto il giovane conducente L' ipotesi del colpo di sonno prima dell' incidente
Alle 3 di questa notte, un’auto si è cappottata e finita nel canale Poazzo in via Guglielmo Oberdan a Canaro. Il conducente, un giovane, è stato trovato senza vita. Le forze dell’ordine ipotizzano che possa aver avuto un colpo di sonno prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vettura è rimasta immersa in acqua.
CANARO (ROVIGO) - Auto finisce nel canale nella notte: l'incidente è avvenuto alle 3 di questa notte, domenica 5 luglio, in via Guglielmo Oberdan, a Canaro, dove una macchina è finita nel canale Poazzo. Trovato senza vita il conducente della vettura. I soccorsi Nonostante il tempestivo arrivo sul posto dei vigili del fuoco, per la persona alla guida della macchina non c'è stato nulla da fare. Le squadre, giunte sul luogo del sinistro, hanno recuperato il mezzo con l'ausilio dell'autogrù e hanno poi estratto il cadavere del giovane conducente. Sul posto è intervenuto anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che ha effettuato un'accurata perlustrazione dell'intera area interessata dal sinistro, escludendo la presenza di altre persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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