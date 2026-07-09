Un'auto è finita nel fossato della Muzza a Lodi Vecchio, provocando la morte di un uomo di 80 anni. Le operazioni di soccorso, durate diverse ore, si sono concluse senza successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La vittima era alla guida del veicolo al momento dell’incidente.

Lodi Vecchio (Lodi), 9 luglio 2026 – Finisce con l'auto nel fossato pieno d'acqua a Lodi Vecchio. Sono durate a lungo, purtroppo senza speranza per il conducente, le operazioni di soccorso nel pomeriggio di oggi giovedì 9 luglio. La vettura è finita nel canale Muzza a Lodi Vecchio, a lato della provinciale 115. La vittima è un 80enne di Lodi Vecchio stato visto da altri pensionati arrivare da Lodi, scendere in auto fino al parcheggio, che porta al fiume. L'uomo avrebbe quindi alzato una sbarra e proseguito la marcia. Poi l'auto si è inabissata nel fiume, con i finestrini chiusi. L'acqua in quel punto è alta circa un metro e mezzo ma c'è molta corrente e i soccorsi sono stati vani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi Vecchio, automobile finisce nella Muzza: morto il conducente 80enne

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