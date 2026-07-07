LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Alessandra Mao apre l’assalto azzurro al podio continentale

Notizia in breve

La prima giornata degli Europei juniores di nuoto si svolge all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera, con la 52ª edizione dei campionati. La manifestazione si tiene in Germania e durerà una settimana. La nuotatrice italiana Alessandra Mao ha aperto le competizioni e si è distinta nelle prime gare. La gara rappresenta un momento importante per il movimento europeo giovanile nel nuoto.