LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Alessandra Mao apre l’assalto azzurro al podio continentale
La prima giornata degli Europei juniores di nuoto si svolge all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera, con la 52ª edizione dei campionati. La manifestazione si tiene in Germania e durerà una settimana. La nuotatrice italiana Alessandra Mao ha aperto le competizioni e si è distinta nelle prime gare. La gara rappresenta un momento importante per il movimento europeo giovanile nel nuoto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Scatta oggi all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto, appuntamento che apre una settimana fondamentale per il movimento continentale. L’Italia si presenta con una delle delegazioni più numerose della manifestazione e con grandi ambizioni, forte del Championship Trophy conquistato nel 2025 e del terzo posto nel medagliere dello scorso anno. La prima giornata propone un programma ricco di spunti, con batterie al mattino e semifinali o finali nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
UNSEEN FOOTAGE | European Junior Diving Championships 2026 | European Aquatics
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