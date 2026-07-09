L'Italia Under 19 non si qualifica ai Mondiali 2027 | disastro di Bollini agli Europei in Galles

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Italia Under 19 non si è qualificata ai Mondiali 2027 dopo aver perso lo spareggio contro la Danimarca, che ha passato il turno tra le migliori terze degli Europei in Galles. La squadra italiana è uscita dalla competizione europea pochi giorni dopo la fase a eliminazione diretta, senza ottenere la qualificazione al torneo mondiale. La sconfitta è stata decisa nello spareggio, che ha concluso la partecipazione italiana agli Europei.

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La Danimarca passa nello spareggio tra le migliori terze degli Europei Under 19: l'Italia in pochi giorni esce dalla competizione e non si qualifica ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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