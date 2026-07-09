L'Italia Under 19 non si qualifica ai Mondiali 2027 | disastro di Bollini agli Europei in Galles

Notizia in breve

L'Italia Under 19 non si è qualificata ai Mondiali 2027 dopo aver perso lo spareggio contro la Danimarca, che ha passato il turno tra le migliori terze degli Europei in Galles. La squadra italiana è uscita dalla competizione europea pochi giorni dopo la fase a eliminazione diretta, senza ottenere la qualificazione al torneo mondiale. La sconfitta è stata decisa nello spareggio, che ha concluso la partecipazione italiana agli Europei.