A Brescia e provincia, i negozi vuoti sono aumentati, mentre i terreni destinati a vigneti e produzione di energia registrano un incremento di valore. Il nuovo Listino degli Immobili mostra un quadro in cui alcuni settori si mantengono stabili, altri invece subiscono variazioni significative. La situazione evidenzia differenze nette tra le diverse tipologie di immobili, con alcune aree che presentano una crescita e altre che invece mostrano segnali di rallentamento.

Il nuovo Listino dei valori degli Immobili sulla piazza di Brescia e provincia fotografa un territorio dove alcuni comparti resistono e altri devono fare i conti con cambiamenti strutturali. È soprattutto il commercio a restituire l’immagine più evidente di questa trasformazione. Gli immobili commerciali non se la passano tutti allo stesso modo: la domanda si concentra sugli spazi fronte strada, facilmente raggiungibili, con parcheggi e collocati in aree ancora capaci di generare passaggio. Il quadro complessivo resta segnato dalla lunga evoluzione del settore: il ridimensionamento del commercio tradizionale, la crescita dell’online e il... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Listino dei valori: aumentano i negozi vuoti, bene i terreni per vigneti e per produrre energia

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