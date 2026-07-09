Dopo il jazz suonato dal vivo di un vecchio giradischi e la notte dei gialli ferraresi, ’Librandosi’ cambia ancora passo e si abbandona all’abbraccio del tango. Domani, alle 21.30, il giardino di Casa Museo Remo Brindisi al Lido di Spina ospita ’La diva del tango’, serata che promette di far vibrare le corde più profonde dell’emozione tra musica, danza e letteratura. A dare corpo e movimento a quelle pagine, sul palco del Museo Brindisi, arriveranno Patricia Hilliges e Matteo Panero, una delle coppie più importanti del tango in Italia, conosciuti e stimati in tutto il mondo. Ballano insieme dal 1998 e dal 2003 sono membri della Compagnia “Tango Argentino” nello spettacolo “Boulevard Tango”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Librandosi con ’La diva del tango’. La notte alla ricerca del niño rubato

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