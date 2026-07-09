Lewis Capaldi ha offerto da bere ai tifosi dell’Inghilterra dopo la vittoria contro il Messico
Dopo la vittoria dell’Inghilterra contro il Messico ai Mondiali di Calcio, un cantante ha brindato con i tifosi in un pub di Mayfair. È stato fotografato insieme a un’artista durante il festeggiamento, mentre la squadra britannica aveva ottenuto un risultato di 3-2.
Lewis Capaldi ha festeggiato la vittoria dell’ Inghilterra contro il Messico ai Mondiali di Calcio, brindando insieme ad i suoi fan in un pub. Il cantautore è stato immortalato con Rita Ora al pub Marlborough di Mayfair durante la vittoria per 3-2 dei Three Lions. Nonostante avesse visto la sua nazionale, la Scozia, disputare un mondiale disastroso, che l’ha vista uscire dal torneo nella fase a gironi, al fischio finale Capaldi è stato il protagonista di un gesto generoso nei confronti dei tifosi del team capitanato da Harry Kane, offendo da bere a tutto il pub nel quale erano presenti i tifosi inglesi. Lewis Capaldi. “ Lewis ha offerto da bere a ogni singolo scommettitore del Marlborough,” ha detto uno scommettitore al The Sun. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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«Hey perdente, sei uno di noi»: a Città del Messico è nato il bar che offre da bere ai tifosi delle squadre eliminate dal MondialeA Città del Messico, un bar ha aperto con una scritta che invita i tifosi eliminati dal Mondiale a entrare, offrendo loro da bere.