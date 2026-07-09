Dopo la vittoria dell’Inghilterra contro il Messico ai Mondiali di Calcio, un cantante ha brindato con i tifosi in un pub di Mayfair. È stato fotografato insieme a un’artista durante il festeggiamento, mentre la squadra britannica aveva ottenuto un risultato di 3-2.

Lewis Capaldi ha festeggiato la vittoria dell’ Inghilterra contro il Messico ai Mondiali di Calcio, brindando insieme ad i suoi fan in un pub. Il cantautore è stato immortalato con Rita Ora al pub Marlborough di Mayfair durante la vittoria per 3-2 dei Three Lions. Nonostante avesse visto la sua nazionale, la Scozia, disputare un mondiale disastroso, che l’ha vista uscire dal torneo nella fase a gironi, al fischio finale Capaldi è stato il protagonista di un gesto generoso nei confronti dei tifosi del team capitanato da Harry Kane, offendo da bere a tutto il pub nel quale erano presenti i tifosi inglesi. Lewis Capaldi. “ Lewis ha offerto da bere a ogni singolo scommettitore del Marlborough,” ha detto uno scommettitore al The Sun. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lewis Capaldi ha offerto da bere ai tifosi dell’Inghilterra dopo la vittoria contro il Messico

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