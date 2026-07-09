A Bomporto, presso il Darsena Beach di Uisp, circa settanta persone si sono radunate per affrontare il caldo estivo. L’evento ha coinvolto atleti e partecipanti che hanno trascorso la giornata tra attività sportive e momenti di relax. La manifestazione si inserisce nelle iniziative dell’associazione, che sta portando avanti programmi estivi con piscine e centri dedicati alla pratica sportiva durante le alte temperature.

È una Uisp che si dedica all’estate quella che sta spalmando le sue attività tra piscine, centri estivi e tante altre iniziative che stanno cercando di dare un po’ di sollievo agli sportivi in un’estate bollente. Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione ha animato la piscina comunale Darsena di Bomporto, gestita da WeSport ssd, la partecipata Uisp Modena che gestisce impianti sportivi, lungo tutto l’arco di sabato scorso. Proprio ai bordi della piscina, infatti, si è svolto un partecipato torneo di beach volley, il ’Darsena Beach’. Oltre 70 persone hanno preso parte all’iniziativa, con squadre provenienti non solo da Bomporto e dintorni, ma anche da Modena e Formigine, contribuendo a rendere ancora più vivace e coinvolgente l’atmosfera della giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’evento a Bomporto. Il ’Darsena Beach’ di Uisp. In settanta battono il caldo

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