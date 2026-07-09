L’Italia ha deciso di aumentare il contributo finanziario alla NATO, assumendo anche maggiori responsabilità nel settore della difesa. La decisione si inserisce in un contesto europeo in cui il sostegno a Kiev rimane un punto centrale. La premier ha adottato un tono moderato nel rapporto con l’ex presidente degli Stati Uniti, senza scendere in dichiarazioni eccessivamente esplicite. Restano aperti i dettagli sulla posizione dell’Italia rispetto alle altre nazioni europee e alle modalità di impegno nel quadro NATO.

Giorgia Meloni ha scelto l’understatement nel rapporto con Trump. Rimane da sciogliere il capitolo Europa: come intende collocarsi l’Italia rispetto all’integrazione politica? Ha senso una strategia di riarmo pensata in chiave nazionale e non per accelerare l’integrazione dei sistemi d’arma? Trump ha preso atto che a dispetto dei suoi attacchi quotidiani l’Unione europea rimane una realtà politica con cui fare i conti e a niente è servito bullizzare i suoi leader L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Europa a capotavola nella Nato: più soldi e più responsabilità. L’Occidente unito nel sostegno a Kiev

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