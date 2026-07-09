L’Europa a capotavola nella Nato | più soldi e più responsabilità L’Occidente unito nel sostegno a Kiev
L’Italia ha deciso di aumentare il contributo finanziario alla NATO, assumendo anche maggiori responsabilità nel settore della difesa. La decisione si inserisce in un contesto europeo in cui il sostegno a Kiev rimane un punto centrale. La premier ha adottato un tono moderato nel rapporto con l’ex presidente degli Stati Uniti, senza scendere in dichiarazioni eccessivamente esplicite. Restano aperti i dettagli sulla posizione dell’Italia rispetto alle altre nazioni europee e alle modalità di impegno nel quadro NATO.
Giorgia Meloni ha scelto l’understatement nel rapporto con Trump. Rimane da sciogliere il capitolo Europa: come intende collocarsi l’Italia rispetto all’integrazione politica? Ha senso una strategia di riarmo pensata in chiave nazionale e non per accelerare l’integrazione dei sistemi d’arma? Trump ha preso atto che a dispetto dei suoi attacchi quotidiani l’Unione europea rimane una realtà politica con cui fare i conti e a niente è servito bullizzare i suoi leader L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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