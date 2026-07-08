Gli Stati Uniti continueranno a far parte della Nato, ma hanno richiesto ai Paesi europei e al Canada di assumersi maggiori responsabilità, inclusi maggiori contributi finanziari. Questa decisione è stata comunicata al termine del vertice di Ankara, dove si è concordato che i partner europei e canadesi dovranno incrementare il loro impegno nell’Alleanza. La posizione americana evidenzia una richiesta di maggiore coinvolgimento e spese da parte degli alleati europei, senza un coinvolgimento diretto di altre figure politiche.

Gli Stati Uniti resteranno nella Nato, ma in cambio Europa e Canada aumenteranno il loro impegno, anche finanziario, nell’Alleanza. Questo è, in sintesi, il succo del vertice di Ankara che si conclude con i Paesi europei che, ancora una volta, assecondano la volontà di Donald Trump. Proprio il presidente Usa avrebbe detto agli alleati di voler mantenere gli Stati Uniti all’interno dell’alleanza, secondo quanto riporta Reuters. “Vogliamo restare con voi”, avrebbe detto durante l’incontro a porte chiuse dei leader, dopo aver pesantemente criticato gli alleati. Trump ha affermato che gli Usa sono pronti a vendere ancora armi agli alleati, ottenendo anche garanzie sul maggiore impegno da parte del Canada e dei Paesi europei, pronti ad aumentare gli investimenti in difesa e, di fatto, a prendere in mano la gestione dell’Alleanza atlantica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lanotiziagiornale.it - Gli Usa restano nella Nato, ma Trump scarica responsabilità e costi su Europa e Canada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UK takes MAJOR action on NATO spending amid Trump pressure

Notizie e thread social correlati

Trump scarica l’Europa, l’affondo di Hegseth contro la Nato. Crosetto: “L’Italia ha rispettato gli impegni”Durante una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles, si sono registrate tensioni tra Stati Uniti ed Europa.

Trump riduce le brigate di stanza in Ue e striglia ancora la Nato, ma gli Usa non lasceranno l'EuropaIl governo degli Stati Uniti ha annunciato una riduzione delle brigate di stanza in alcune aree dell'Europa e ha criticato nuovamente l'operato della...

Temi più discussi: Vertice Nato di Ankara, nelle bozze l'impegno assoluto all’Articolo 5 e Russia definita minaccia; Crosetto: Trump? Rapporti con Usa restano; L’agroalimentare in forza negli Usa per non perdere posizioni nell’export; STADA Health Report 2026: cresce uso dell’IA nella salute, ma medici e farmacisti restano riferimento.

MONDIALI | Gli Stati Uniti hanno perso contro la Turchia ma l''American dream' dei Mondiali continua. Nonostante la sconfitta, i tifosi restano ottimisti e ci credono: gli Usa possono vincere la Coppa del Mondo. #ANSA x.com

Tajani: 'Trump incomprensibile', ma i rapporti con gli USA restano solidiIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha definito incomprensibile il comportamento di Donald Trump, ma ha fermamente sottolineato che i rapporti tra Italia e Stati Uniti rimangono solidi e ... it.blastingnews.com

Usa revocano blocco marittimo all'Iran, ma restano nell'area per monitorare accordiLe forze armate statunitensi hanno annunciato la revoca del blocco marittimo imposto all'Iran. Il Centcom ha specificato la fine delle restrizioni sul traffico marittimo dai porti iraniani. Il Centcom ... it.blastingnews.com