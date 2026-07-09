Lettura in Italia il 42,8% si ferma a tre libri l’anno | trionfa la narrativa italiana 48,1% seguita da gialli e noir 30,6%

Il 42,8% degli italiani legge fino a tre libri all'anno, secondo un rapporto ISTAT. La narrativa italiana rappresenta il 48,1% delle letture, seguita dai gialli e noir con il 30,6%. I dati mostrano che molte persone scelgono un libro come momento di evasione, ma la maggior parte non supera questa soglia di lettura annuale. Il rapporto analizza le abitudini di lettura e l’utilizzo delle biblioteche nel tempo libero.

Scegliere un libro è un momento di evasione personale. Ma cosa spinge le persone a leggere e, soprattutto, quanti volumi riescono a finire in un anno? I dati ISTAT contenuti nel report “Libri e biblioteche: abitudini di lettura e frequentazione” svelano nel dettaglio le preferenze degli italiani durante il tempo libero. Guardando ai numeri, la maggior parte del pubblico rientra nella categoria dei cosiddetti lettori deboli. Il 42,8% di chi si dedica alla carta stampata o al formato digitale nel tempo libero, infatti, si ferma a un massimo di tre libri all’anno. I lettori forti, capaci di finire tra i 13 e i 30 volumi in dodici mesi, rappresentano circa il 10% della popolazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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