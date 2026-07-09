L’eterno ritorno del nucleare | storia dell’atomo in Italia dalla prima centrale di Latina fino al piano del governo Meloni sugli Smr

Nel 2026 si prevede un possibile ritorno dell’energia nucleare in Italia, sebbene attualmente nessuna centrale sia operativa o in fase di realizzazione. La discussione si concentra sul piano governativo riguardante i reattori modulari di piccola taglia (Smr). La storia dell’atomo nel paese comprende la prima centrale di Latina e altri impianti precedenti, ma al momento non ci sono progetti in fase avanzata di realizzazione. La questione nucleare rimane centrale nel dibattito politico e nelle strategie energetiche.

Il 2026 potrebbe essere ricordato come l’anno del ritorno del nucleare in Italia. Non nei fatti, perché nessuna centrale è oggi in funzione o in costruzione, ma perché l’energia atomica è tornata (per l’ennesima volta) al centro del dibattito politico. Oggi se ne parla soprattutto in termini di lotta al cambiamento climatico e come una questione di sicurezza e indipendenza energetica. Un’esigenza, quest’ultima, certamente non nuova. Anzi, è proprio ciò che ha spinto i governi italiani del secondo dopoguerra a valutare per la prima volta l’energia nucleare e avviare i primi programmi di ricerca. I primi passi nel dopoguerra e lo scetticismo degli Usa. 🔗 Leggi su Open.online

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