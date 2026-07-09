Durante la puntata di mercoledì 8 luglio di Zona Bianca, è stata trasmessa un'intervista esclusiva a Oscar Cedrangolo, il pubblico ministero della Cassazione che nel 2015 ha richiesto l’annullamento della condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi. Cedrangolo ha spiegato le motivazioni della sua richiesta, che si basavano su nuovi elementi giudiziari, e ha commentato il percorso seguito nel procedimento. La trasmissione ha dedicato ampio spazio anche ad aggiornamenti sul caso Garlasco.

N ella puntata di Zona Bianca di mercoledì 8 luglio, si è ritornati con insistenza sul caso Garlasco tra novità e una vera esclusiva. Giuseppe Brindisi ha intervistato per la prima volta Oscar Cedrangolo, il Pg della Cassazione che nel 2015 chiese di annullare la condanna a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi. Un vero e proprio scoop e una rara lezione di diritto. Non sono mancate le polemiche sul nuovo indagato della procura di Pavia, l’ex comandante Gennaro Cassese. Da Sinner a Garlasco: cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2025 X Leggi anche › “Zona Bianca” riparte dal caso Garlasco e lo scontro tra Bocellari e Maiolo Zona Bianca, il caso Garlasco: intervista esclusiva a Oscar Cedrangolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'esclusiva intervista al magistrato che si è opposto alla condanna di Stasi

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