Leone
L'oceanografa Marie Tharp, proveniente dal Leone, ha creato le prime mappe dettagliate dei fondali oceanici. Le sue cartografie hanno rappresentato per la prima volta le caratteristiche del fondo marino, contribuendo in modo significativo allo studio degli oceani. Tharp ha lavorato negli anni ’50 e ’60, utilizzando dati geologici e batimetrici per tracciare le caratteristiche sottomarine. Le sue mappe hanno rivoluzionato la comprensione della geografia oceanica e supportato la teoria della deriva dei continenti.
Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. L’oceanografa Marie Tharp, del , realizzò le prime mappe complete dei fondali oceanici. Svolse gran parte del lavoro negli anni cinquanta, quando le donne non erano nemmeno ammesse a bordo delle navi da ricerca, affidandosi ai dati raccolti da altri. Ma questo limite divenne un vantaggio: la distanza le permise di cogliere schemi che sfuggivano ai ricercatori sul campo. Sospetto che anche tu, , stia lavorando con informazioni incomplete. Questo t’impedisce di trarre conclusioni? L’impossibilità di accedere ai dettagli ti costringerà a individuare schemi più ampi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
CARIERA LUI LEONE 3 - FILMUL!
Notizie e thread social correlati
“Magnifica Humanitas”: Leone XIV affronta la nuova questione sociale nell’era dell’Ai nel solco di Leone XIIILunedì 25 maggio sarà pubblicata l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, la prima del suo pontificato, dedicata alla tutela della...
Leggi anche: Papa Leone XIV oggi a Lampedusa, la visita pastorale dedicata ai migranti in diretta | Leone XIV è arrivato sull'isola