Notizia in breve

L'oceanografa Marie Tharp, proveniente dal Leone, ha creato le prime mappe dettagliate dei fondali oceanici. Le sue cartografie hanno rappresentato per la prima volta le caratteristiche del fondo marino, contribuendo in modo significativo allo studio degli oceani. Tharp ha lavorato negli anni ’50 e ’60, utilizzando dati geologici e batimetrici per tracciare le caratteristiche sottomarine. Le sue mappe hanno rivoluzionato la comprensione della geografia oceanica e supportato la teoria della deriva dei continenti.