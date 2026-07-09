Leali a Trump o al popolo italiano? Questo è il dilemma

Il segretario della NATO ha mostrato un grafico con 1.200 miliardi di euro spesi dai Paesi europei dal 2017. Trump ha risposto: “Non ci servono i loro soldi, non ci serve niente, voglio solo lealtà”.

In risposta al suo leccapiedi, uno dei tanti in realtà, il segretario della NATO Mark Rutte, che tentava di ammansirlo mostrando un grafico coi 1.200 miliardi di Euro spesi dal 2017 dai Paesi europei a suo beneficio, Trump ha dichiarato: “Non ci servono i loro soldi, non ci serve niente, voglio solo lealtà”. Il vertice di Ankara è indubbiamente servito ai governi dei Paesi NATO per ribadire senza mezzi termini tale lealtà, riaffermando altresì il loro impegno ad aumentare le loro spese militari, comprando più che altro armamenti statunitensi per far contento Zio Donald. Il tutto all’insegna del mantenimento di quella “superiorità militare”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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