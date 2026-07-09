Le uscite di Luglio di J-POP Manga sono perfette da leggere in spiaggia

Le uscite di luglio di J-POP Manga includono nuove edizioni di vari titoli, ideali per leggere in spiaggia. La selezione comprende diverse serie di manga, con aggiornamenti e nuovi volumi disponibili nel mese. Le pubblicazioni sono state pensate per offrire opzioni di lettura leggere e coinvolgenti durante l’estate. La distribuzione di queste novità si concentra sulle pubblicazioni di luglio, con un’attenzione particolare alle edizioni più recenti.

Cercate qualche lettura per il mese di Luglio ma non sapete quale scegliere? Bene abbiamo la soluzione per voi. Mentre l’estate è al suo culmine e il caldo si fa sempre più feroce, J-POP Manga propone ai propri lettori tante nuove storie per passare piacevolmente il tempo che rimane prima della partenza per le vacanze! All’insegna del fantasy e dell’avventura escono Goblin Slayer Brand New Day, adattamento manga della quarta light novel della serie Goblin Slayer, e La sposa demone del clan Kyogane, uno shonen su un esorcista che ha combattuto creature demoniache per tutta la vita e che si ritrova sposato. a una ragazza demone! Continua il calcio spettacolare ispirato ai videogiochi di successo di Level-5 con la nuova edizione di Inazuma Eleven Go, il sequel di Inazuma Eleven. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Le MIGLIORI USCITE MANGA di LUGLIO 2026 (Non puoi perdertele!)

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