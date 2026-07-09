Entro giovedì 16 luglio è possibile presentare le candidature per il Premio Stamira 2026, riconoscimento civico dedicato alle donne. Il premio è stato istituito l’anno scorso dall’assessorato alle pari opportunità di un comune. La scadenza per la consegna delle candidature è fissata per la data indicata. Non sono stati comunicati dettagli su modalità di partecipazione o criteri di selezione.

Premio Stamira, il riconoscimento civico dedicato alle donne, istituito l’anno scorso dall’assessorato alle pari opportunità del comune di Ancona: c’è tempo fino a giovedì prossimo, 16 luglio, per la presentazione delle candidature dell’edizione 2026. L’obiettivo del premio è valorizzare le figure femminili che si sono distinte nel territorio, accrescendo il valore e il prestigio della comunità anconetana. Come noto il premio prende il nome da Stamira, l’eroina che nel 1173 si sacrificò per salvare la città di Ancona dall’assedio delle truppe imperiali del Barbarossa. È rivolto a donne (sia viventi, sia alla memoria) che hanno dato particolare lustro alla comunità anconetana attraverso il loro impegno in vari campi, come l’economia, la scienza, le lettere, lo sport, la pubblica amministrazione, la scuola o la solidarietà sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le candidature entro giovedì 16 luglio

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