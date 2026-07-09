Lazio svendita senza fine | altre cessioni per i soldi con cui cercare i rinforzi

Il ds della Lazio sta monitorando le cessioni del club, che continuano con l'obiettivo di reperire fondi per nuovi acquisti. Le operazioni di vendita sono in corso, mentre il mercato attuale sembra più orientato a recuperare liquidità che a costruire una rosa competitiva. La strategia del club si concentra sulla cessione di giocatori per finanziare altri arrivi, con l'intento di rafforzare la squadra attraverso le risorse ottenute.

Il ds della Lazio Angelo Fabiani passeggia per le stradine del centro sportivo di Formello con la calcolatrice in mano. Serve vendere per comprare ma il mercato dei sogni, per gli altri, non di certo per i tifosi biancocelesti, non sarà solo a saldo zero. Bisogna chiudere col segno più il bilancio, come accaduto a gennaio quando furono 24 i milioni con cui il club di Lotito archiviò la sessione invernale. La realtà è questa, il supermarket è aperto, il cartello vendesi appeso all'ingresso della casa laziale: questa è l'unica soluzione per limitare i danni in una società che ha chiaramente mancanza di liquidità e un presidente che, per scelta personale, non interviene mai personalmente con l'immissione di capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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FURIA LOTITO: LA LAZIO NON SI VENDE!

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