Lavoro e orientamento meno disoccupati in filosofia che in informatica Le aziende tech cercano umanisti per addestrare l’intelligenza artificiale

Meno disoccupati tra i laureati in filosofia rispetto a quelli in informatica, secondo i dati più recenti. Le aziende tecnologiche stanno cercando professionisti umanistici per addestrare l’intelligenza artificiale, evidenziando un cambiamento rispetto alla tradizione che vedeva nell’informatica l’unico percorso sicuro. Le dinamiche attuali della Silicon Valley mostrano come le competenze umanistiche siano sempre più richieste nel settore tech, in particolare per progetti legati all’intelligenza artificiale.

Fino a pochissimo tempo fa il consiglio d’oro per garantirsi una carriera senza intoppi era soltanto una: studiare informatica. Le dinamiche attuali della Silicon Valley, però, sembrano raccontare una storia diversa, in cui le competenze umanistiche si prendono una sonora rivincita sui codici di programmazione. A far emergere questo spaccato è una recente analisi della testata britannica The Economist, che ha rielaborato i numeri diffusi nel 2024 dalla Federal Reserve Bank di New York: negli Stati Uniti i laureati in materie filosofiche trovano un impiego con maggiore facilità rispetto ai colleghi informatici. Il tasso di disoccupazione per chi possiede un titolo in computer science tocca infatti il 7%; quello di chi ha studiato filosofia si ferma invece al 5,1%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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