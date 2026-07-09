La corsia preferenziale di via Zaccherini Alvisi è stata temporaneamente sospesa a causa di lavori di manutenzione in via Massarenti, tra via Albertoni e via Zaccherini Alvisi. La sospensione durerà fino al 6 settembre.

Bologna, 9 luglio 2026 – È stata temporaneamente sospesa la corsia preferenziale di via Zaccherini Alvisi nell’ambito degli importanti interventi di manutenzione straordinaria nel tratto di via Massarenti compreso tra via Albertoni e via Zaccherini Alvisi, con durata prevista fino al 6 settembre. Questo per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e fluidificare il traffico locale, oltre ad agevolare la circolazione e l'accesso alle abitazioni dei residenti. Per tutta la durata del cantiere quindi, la strada sarà interamente percorribile nei due sensi di marcia. Per informazioni in tempo reale sulla mobilità e sui cantieri è possibile consultare il portale istituzionale del Comune di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in via Massarenti, sospesa la corsia preferenziale in via Zaccherini Alvisi: a che punto è il cantiere

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