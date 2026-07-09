L’Avellino blinda Raffaele Russo | rinnovo per altre due stagioni

L’attaccante Raffaele Russo ha firmato un nuovo contratto con la squadra di serie C fino al 30 giugno 2030. Il rinnovo prolunga di due anni il precedente accordo, che scadeva nel 2028. La società ha annunciato ufficialmente la firma, confermando il legame tra il giocatore e il club. Russo continuerà a vestire la maglia della squadra nelle prossime stagioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Raffaele Russo e l’ Avellino ancora insieme, con un legame destinato a durare nel tempo. Come anticipato nei giorni scorsi, il club biancoverde ha ufficializzato il rinnovo dell’attaccante fino al 30 giugno 2030, prolungando di altre due stagioni il precedente accordo in scadenza nel 2028. Arrivato in Irpinia nell’estate del 2022, Russo è diventato uno dei punti di riferimento della squadra: 122 presenze, 19 gol e 13 assist il suo bilancio con la maglia dei lupi. LA NOTA. ” L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Raffaele Russo. L’attaccante ha prolungato di altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2028, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2030. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Raffaele Russo: leroe biancoverde col superpotere del silenzio

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