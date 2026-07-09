L’Autorità nazionale palestinese fissa le elezioni legislative il 28 novembre

Da tpi.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Autorità nazionale palestinese ha annunciato che le elezioni legislative si terranno il 28 novembre. Il presidente ha firmato un decreto che stabilisce questa data, segnando le prime votazioni legislative in vent’anni. La decisione è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sul processo elettorale o sulle modalità di svolgimento.

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Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas conosciuto anche come Abu Mazen, ha emanato oggi un decreto che fissa al 28 novembre prossimo le elezioni legislative, le prime votazioni da vent’anni a questa parte. “Il decreto presidenziale invita il popolo palestinese di Gerusalemme Est, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a partecipare a elezioni legislative libere e dirette per eleggere i membri del Consiglio legislativo palestinese nella data specificata”, si legge nel decreto, citato dall’agenzia di stampa ufficiale Wafa. La data delle elezioni presidenziali, previste per il primo trimestre del prossimo anno, deve invece ancora essere annunciata. 🔗 Leggi su Tpi.it

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