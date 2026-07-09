Il 30 agosto a Ravenna si terrà “The Sneak Peek FC Party 2026”, evento organizzato dal Fan Club di Laura Pausini. La cantante ha condiviso un’immagine in cui è ritratta in bianco, su un piedistallo, con una spada in mano e un castello ghiacciato sullo sfondo. La manifestazione è dedicata ai sostenitori dell’artista e rappresenta un momento di incontro e condivisione. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente ai membri del Fan Club.

È lei, in bianco, su un piedistallo. Con una spada in mano e un castello ghiacciato alle spalle. Così Laura Pausini annuncia l’appuntamento più atteso dai suoi fan. Nella giornata di ieri, sul suo profilo, è arrivato l’invito ufficiale: “THE SNEAK PEEK FC PARTY 2026”. Si terrà a Ravenna, il 30 agosto 2026, dalle 16.00 alle 19.00, al Pala De André di Ravenna, in Viale Europa 1. Non è un concerto. È qualcosa di più intimo. Una festa riservata al Fan Club. Un “sneak peek”, un’anteprima, come dice il titolo stesso. L’occasione per vedere prima di tutti cosa sta preparando Laura per il futuro. L’immagine scelta per l’annuncio è da fiaba dark: Laura avvolta in un abito etereo, scultoreo, che sembra di ghiaccio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Laura Pausini raduna il Fan Club: il 30 agosto a Ravenna va in scena “The Sneak Peek FC Party 2026”

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Laura Pausini greets a pregnant fan in the audience A tender and unforgettable moment

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