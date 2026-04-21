Laura Pausini spiega a un fan perché ha sgridato la prima fila a Lima | Biglietti non in vendita per i fan

Durante un concerto a Lima, Laura Pausini ha interrotto la performance e successivamente ha spiegato a un fan il motivo di aver sgridato alcune persone in prima fila. La cantante ha precisato che i biglietti per l'evento non erano stati messi in vendita ai fan presenti e questa situazione ha provocato una reazione durante il concerto. La cantante ha quindi affrontato la questione pubblicamente, chiarendo i motivi del suo intervento.

Laura Pausini è tornata sul concerto interrotto a Lima a causa delle persone in prima fila che non cantavano. Rispondendo a un fan ha voluto spiegare che non ce l'aveva con chiunque ma solo con quelli che erano in silenzio: "Spesso sono biglietti non in vendita per i fan".🔗 Leggi su Fanpage.it Laura Pausini le regala una canción inédita al papa León XIV en un encuentro en el Vaticano Notizie correlate Laura Pausini sgrida i fan VIP in prima fila in Perù: “Pagano molto ma non conoscono le canzoni”Laura Pausini interrompe concerto a Lima, in Perù, e rimprovera la prima fila poco coinvolta: "Pagano molto ma non conoscono le canzoni". Laura Pausini blocca lo show a Madrid: cosa ha detto al fan ubriaco che ha fatto impazzire il webChe Laura Pausini non sia tipo da lasciarsi intimidire dalle situazioni complicate è cosa nota. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Laura Pausini conquista nove sold out nel mondo: in Italia va virale il video con l’ubriaco; Tiziano Ferro: Prima del coming out ero terrorizzato: mi chiedevano di mettere fidanzate nelle canzoni; Laura Pausini conquista il palco in Genny: i look iconici del tour 2026; Laura Pausini, compleanno al bacio con dedica per il marito Paolo Carta. Il gesto emoziona i fan: Viva l'amore bello. Laura Pausini spiega a un fan perché ha sgridato la prima fila a Lima: Biglietti non in vendita per i fanLaura Pausini è tornata sul concerto interrotto a Lima a causa delle persone in prima fila che non cantavano. Rispondendo a un fan ha voluto spiegare che non ce l’aveva con chiunque ma solo con quelli ... fanpage.it Laura Pausini ferma il concerto in Perù e gela la prima fila: Non conoscete le canzoni - VideoLaura Pausini interrompe lo show a Lima e rimprovera il pubblico in prima fila: il video diventa virale e scatena polemiche sui social. adnkronos.com RDS 100% Grandi Successi. . “La prima fila paga tanto, ma non sa le canzoni!” Non le manda certo a dire la nostra Laura Pausini! Durante una delle tappe del suo tour mondiale, a Lima, l’artista ha interrotto momentaneamente lo show per lanciare una fre facebook