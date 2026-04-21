Laura Pausini spiega a un fan perché ha sgridato la prima fila a Lima | Biglietti non in vendita per i fan

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un concerto a Lima, Laura Pausini ha interrotto la performance e successivamente ha spiegato a un fan il motivo di aver sgridato alcune persone in prima fila. La cantante ha precisato che i biglietti per l'evento non erano stati messi in vendita ai fan presenti e questa situazione ha provocato una reazione durante il concerto. La cantante ha quindi affrontato la questione pubblicamente, chiarendo i motivi del suo intervento.

Laura Pausini è tornata sul concerto interrotto a Lima a causa delle persone in prima fila che non cantavano. Rispondendo a un fan ha voluto spiegare che non ce l'aveva con chiunque ma solo con quelli che erano in silenzio: "Spesso sono biglietti non in vendita per i fan".🔗 Leggi su Fanpage.it

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