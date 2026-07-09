L’assessore regionale ha annunciato il lancio del brand Irpinia in collaborazione con la Provincia. L’obiettivo è promuovere la regione come destinazione turistica, valorizzando borghi medievali, paesaggi naturali e tradizioni secolari. Si punta anche a evidenziare il patrimonio enogastronomico di livello internazionale. La strategia mira a rafforzare l’immagine dell’area come meta per il turismo sostenibile e culturale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Irpinia possiede tutto ciò che il turista moderno cerca: borghi medievali immersi nel verde, tradizioni secolari, un patrimonio enogastronomico d’eccellenza mondiale e una natura incontaminata. Eppure, per troppi anni, questa straordinaria ricchezza è rimasta intrappolata all’interno di confini strettamente comunali, vittima di una frammentazione che ne ha limitato il reale potenziale di sviluppo. Oggi, la necessità di invertire la rotta è diventata un imperativo non più rimandabile: l’Irpinia deve proporsi al mondo come un unico, forte brand turistico. A tracciare il solco del nuovo corso è l’assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio, ospite in Provincia di Avellino del Presidente Fauso P icone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’assessore regionale Maraio lancia il brand Irpinia con la Provincia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardia Sanframondi verso il riconoscimento di ‘Città d’Arte’: incontro con l’assessore regionale MaraioQuesta mattina, martedì 5 maggio, un rappresentante comunale ha incontrato l’assessore regionale per discutere del possibile riconoscimento del...

Provincia, incontro istituzionale con l’assessore regionale SaggeseQuesta mattina si è svolto un incontro tra l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione e il presidente della Provincia presso la sede di...

Temi più discussi: Sanza Summer School, Maraio: Le aree interne sono una risorsa strategica per il futuro della Campania; Promozione del territorio, a Palazzo Caracciolo incontro con l’assessore regionale Maraio; Ottati, inaugurato il Punto di Facilitazione Digitale alla presenza dell’assessore Maraio; Provincia di Avellino, Picone incontra Maraio: Occasione di confronto per il rilancio dell'Irpinia.

Promozione del territorio, a Palazzo Caracciolo incontro con l’assessore regionale MaraioIncontro istituzionale domani pomeriggio – 9 luglio –, a Palazzo Caracciolo, tra il presidente della Provincia, Fausto Picone e l’assessore regionale al Turismo, Promozione del territorio, Transizione ... corriereirpinia.it

Maraio, 'ora una legge per i Festival Giovanili dei Territori'L'assessore regionale ha poi partecipato ad un tavolo con il sindaco di Marina di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, gli amministratori della zona e gli imprenditori il Cilento e' sempre più ... ansa.it