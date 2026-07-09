L’Ascoli blinda Vitale e tiene Damiani Dal Torino in arrivo il baby Perciun

L’Ascoli ha rinnovato il contratto di Vitale fino al 2028 e ha acquistato dal Torino il giovane centrocampista Perciun. Vitale, portiere, rimarrà nel club almeno fino alla fine del 2028, mentre Perciun, proveniente dal settore giovanile del Torino, si è unito alla squadra.

L’Ascoli blinda il portiere Samuele Vitale fino al 2028 e piazza il suo secondo arrivo che risponde al nome di Sergiu Perciun dal Torino. Ma la notizia più importante è che il centrocampista Samuele Damiani resterà in bianconero, al di là del fatto che il suo contratto terminerà il prossimo 30 giugno 2027 e su di lui negli ultimi giorni aveva puntato i fari la Cremonese. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente importante per il Picchio e il suo direttore sportivo Matteo Patti. La prima buona notizia è stata quella del prolungamento contrattuale con Vitale. L’estremo baluardo del Picchio è stato indubbiamente uno dei protagonisti del grande ritorno in B dell’Ascoli, diventando un elemento fondamentale nello sviluppo della manovra dal basso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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