L’arte del merletto trova alleanze

Sabato, un gruppo di artigiani si è riunito in Basilicata per firmare un accordo di collaborazione sulla tradizione del merletto. L’intesa coinvolge rappresentanti di diverse città, tutte impegnate a preservare e promuovere l’arte del merletto. La firma si è svolta in un evento pubblico, con la partecipazione di esperti e operatori del settore. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dell’accordo o sui nomi coinvolti.

Un viaggio fino alla Basilicata per mantenere solida l’alleanza fra le città che hanno nella tradizione del merletto il comune denominatore. Sabato scorso, la municipalità di Sansepolcro ha preso parte alla 23esima edizione del premio "Il Tassello – I Merletti d’Italia", svoltasi a Latronico, in provincia di Potenza; un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’arte del merletto italiano e delle antiche tecniche artigianali candidate a diventare Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. A rappresentare l’amministrazione comunale è stata l’assessora alla cultura, Francesca Mercati, intervenuta nel convegno di studi insieme... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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