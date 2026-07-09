L’anniversario Svelati nuovi cimeli al Museo Anche la maglia azzurra di Pablito

Il 7 luglio è stato inaugurato il decimo anniversario del Museo del Perugia Calcio “Carlo Giulietti”. In questa occasione sono stati esposti nuovi cimeli, tra cui la maglia azzurra indossata da Pablito. La presentazione ha previsto anche la mostra di altri oggetti legati alla storia della squadra, arricchendo la collezione permanente. La cerimonia ha attirato numerosi visitatori e appassionati.

Non solo la presentazione delle maglie. Il 7 luglio è stato un giorno importante: è il decimo anniversario della nascita del Museo del Perugia Calcio “Carlo Giulietti”. Un museo storico tra i pochissimi riconosciuti in Italia, che può vantare un numero così alto e qualificato di cimeli che raccontano la gloriosa storia del Grifo. Un museo che si è arricchito di ulteriori pezzi, illustrati da Claudio Giulietti e svelati insieme a Roberto Frattini e agli altri “ragazzi del Museo”. Tra questi, il quadro realizzato dal maestro Quintaliani, presente all’evento, per rappresentare il legame tra la città e il Club. E poi la medaglia che il capitano della Nazionale Under 17 campione d’Europa, Edoardo Biondini, ha voluto donare al Museo, come segno di riconoscimento verso il Club dove è cresciuto calcisticamente ed a cui è sempre tanto legato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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