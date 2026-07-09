Venerdì 10 luglio 2026, la piazza di Scoglitti si trasformerà in un luogo di commemorazione. A 83 anni dallo sbarco, si terrà un evento dedicato alla militarizzazione culturale e alla memoria storica. La manifestazione coinvolgerà esposizioni, interventi e installazioni artistiche. Non sono previsti interventi ufficiali o discorsi politici, ma solo momenti di riflessione collettiva. La piazza diventerà palco di un percorso tra memoria e rappresentazione del passato militare.

L’Anestesia della Memoria e il Turismo della Guerra: Contro-narrativa sulla militarizzazione culturale a Scoglitti a 83 anni dallo sbarco. Venerdì 10 luglio 2026, la Piazza Andrea Castelli di Scoglitti si trasformerà. Secondo il copione istituzionale, nel palcoscenico dell’ennesima celebrazione acritica dell’83° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia. Sotto le parole chiave di “pace”, “libertà” e “democrazia”, si consumerà in realtà un’operazione ideologica subdola e profonda: la normalizzazione della presenza militare straniera sul nostro suolo, la (continua) conseguenza delle spese militari e la mercificazione turistica e politica di una delle più grandi tragedie storiche del Novecento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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[ES] Dominó — Inspirado por un libro sobre guerra civil y agotamiento (Rap, V1.1)

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