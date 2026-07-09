L’amatissimo attore di Gesù di Zeffirelli risplende all’Italian Global Series di Rimini
Durante l'Italian Global Series a Rimini, un attore noto per aver interpretato Gesù in una miniserie molto popolare è stato presente come ospite. L’attore ha ricevuto un riconoscimento speciale durante l’evento, svoltosi sulle spiagge romagnole. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e partecipanti, e la presenza dell’attore ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente.
Il protagonista di una delle miniserie più viste della storia della televisione, e non solo, è stato un grande ospite sulle spiagge romagnole, dove ha potuto ricevere un riconoscimento speciale. 700 milioni di spettatori a livello globale durante la prima messa in onda. “ Gesù di Nazareth ” (1977) di Franco Zeffirelli, a distanza di quasi 50 anni, resta una delle miniserie più viste di sempre, con repliche che continuano a registrare alti ascolti in tutto il periodo pasquale. Un fenomeno che all’Italian Global Series è stato rievocato ieri, domenica 5 luglio, al Cinema Fulgor di Rimini con il suo indimenticabile interprete Robert Powell, in un incontro cui ha preso parte anche il regista e direttore del Torino Film Festival Giulio Base, moderato dalla giornalista Alessandra De Luca. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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